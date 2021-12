AEX hoger van start gegaan en AMG uitblinker Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 790,49 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een koerswinst van bijna 2 procent. NN Group volgde met een stijging van 1,4 procent naar 45,59 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Barclays voor de verzekeraar. Philips sloot de rij met een verlies van een half procent. In de AMX won AMG maar liefst ruim 10 procent. Het bedrijf ziet de marktomstandigheden voor lithium verbeteren. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Flow Traders noteerde onderaan met een daling van net iets ,eer dan 1 procent. In de AScX won Avantium 12,5 procent. Vorige week meldde het bedrijf dat het de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dat leverde toen ook al tientallen procenten koerswinst op. Fietsenfabrikant Accell verloor maandag 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

