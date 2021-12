Azerion via beursvehikel naar de Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het digitale entertainment- en mediabedrijf Azerion krijgt een notering aan de Amsterdamse beurs middels een omgekeerde overname door een leeg beursvehikel. Dat maakte de lege huls maandag bekend. De beursgang, die naar verwachting begin februari 2022 zal worden afgerond, moet netto 313 miljoen euro aan contanten opleveren. Van de verwachte bruto-opbrengst van 405 miljoen euro zal slechts 20 miljoen euro naar de bestaande aandeelhouders van Azerion gaan. De opbrengst zal Azerion gebruiken voor overnames en investeringen in nieuwe games en het platform. Azerion richt zich op adverteerders en consumenten, met gratis multiplayer games op social media, waaronder Habbo Hotel, Hotel Hideaway en Governor of Poker. In totaal heeft het bedrijf 16.000 speltitels in portefeuille en 425 miljoen unieke maandelijkse gebruikers. Azerion werkt samen met spelfabrikant Ubisoft en grote techbedrijven zoals Microsoft en Amazon.com. Ook bedrijven als Pepsi, L'Oréal, McDonald's en Volkswagen zijn klant bij het bedrijf. De inkomsten komen van advertenties, aankopen binnen het spel en de distributie van games. Het bedrijf verwacht in 2021 een omzet van 355 miljoen euro te behalen en volgend jaar 450 miljoen euro. Dit zo neerkomen op een jaarlijkse groei van 37 procent sinds 2018. In 2020 werd een aangepast EBITDA-resultaat behaald van 26 miljoen euro op een omzet van 195 miljoen euro. Er werd in 2021 voor 139 miljoen euro aan overnames gedaan. Het vehikel, European FinTech IPO Company 1 genaamd, is een zogeheten SPAC, een special purpose acquisition company, en zal alle aandelen van Azerion overnemen. Na de overname zal het vehikel de naam van Azerion krijgen. Bron: ABM Financial News

