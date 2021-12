AMG verhoogt outlook voor 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft maandag de outlook voor 2022 verhoogd. AMG ziet vooral de marktomstandigheden voor lithium verbeteren, hoewel de gehele portefeuille momenteel profiteert van gunstige omstandigheden. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Verder kondigde AMG aan de lithiumactiviteiten onder te willen brengen in een separate divisie, genaamd AMG Lithium. De tak bestaat uit Braziliaanse mijnbouw en verwerkingsfabrieken, naast een Duits hydroxideproject. Fabiano Costa en Stefan Scherer zullen leiding geven aan de nieuwe divisie. Het doel van AMG Lithium is om de langetermijnwaarde van de lithiumactiviteiten verder te verhogen. Op 11 januari houdt AMG een beleggersdag en zal dan de plannen voor de divisie bespreken. Bron: ABM Financial News

