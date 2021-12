Fastned lost obligatielening af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een obligatie met een looptijd van vijf jaar opnieuw gefinancierd met een nieuwe vijfjaarslening met een couponrente van 4,5 procent. Dat maakte het snellaadbedrijf maandag bekend. Ook investeerders met Fastned-obligaties die aflopen in 2022 konden hun obligaties inwisselen voor de nieuwe stukken. Dit is voor 2,5 miljoen euro gedaan. Fastned heeft zijn aflossingsverplichting van 20 miljoen euro vorig jaar inmiddels verlaagd tot 11,5 miljoen euro. "Het is mooi om te zien dat veel investeerders van het eerste uur wederom deelnemen in de financiering", stelde CEO Michiel Langezaal van Fastned. Bron: ABM Financial News

