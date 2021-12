AEX start vermoedelijk hoger aan handelsweek in teken van rentebesluiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent. Afgelopen week steeg de AEX op weekbasis al ruim 2 procent. Vrijdag hadden beleggers vooral aandacht voor de ontwikkeling van de inflatie in de Verenigde Staten. Daar stegen de consumentenprijzen in november met 6,8 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,9 procent. Daarmee staat de inflatie in de VS op het hoogste niveau in 39 jaar. De kans is dan ook groot dat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit deze week zal aankondigen dat het sneller gaat taperen. "We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te verhogen, kondigt de Fed bij zijn rentebesluit komende woensdag vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank. Daarnaast zal voorzitter Jerome Powell in zijn persconferentie duidelijk uiteen willen zetten welke stappen het beleidscomité neemt om te voorkomen dat de hoge inflatie verankerd raakt, aldus Nomura. Mogelijk zal Powell de markt voorbereiden op eerder dan verwachte renteverhogingen in 2022 als de inflatie niet afzwakt. Woensdagavond maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. Een dag later zijn de Bank of England en de Europese Centrale Bank aan de beurt. Beleggers op Wall Street lieten zich vrijdag niet uit het veld slaan door de extreem hoge inflatie en de waarschijnlijke impact daarvan op het beleid van de Fed. De S&P 500 sloot met een winst van 1,0 procent op slotbasis zelfs op de hoogste stand ooit. In Azië vinden de hoofdindices vanochtend ook de weg omhoog. De Japanse Nikkei is de grootste stijger met een winst van minder dan 1 procent. De Amerikaanse olie-future wint daarnaast vanochtend 1,5 procent. Afgelopen week koerste de future op weekbasis al ruim 8 procent hoger naar 71,667 dollar per vat. Vandaag is de macro-economische agenda vrijwel leeg. Wel letten oliebeleggers op het maandrapport van oliekartel OPEC. Bedrijfsnieuws Air France-KLM loste 500 miljoen euro af van een uitstaande banklening ter waarde van 4 miljard euro, die gegarandeerd wordt door de Franse staat. Fastned loste een eerste obligatielening af en verlengde voor 2,5 miljoen euro aan uitstaande obligaties. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Barclays voor NN Group. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag 1,0 procent tot 4.712,02 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.970,99 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 15.630,60 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.