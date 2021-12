Credit Suisse haalt oudgediende voor Wealth Management Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)Credit Suisse heeft zijn oudgediende Francesco De Ferrari benoemd als CEO van de divisie Wealth Management. Dat maakte de Zwitserse bank maandagochtend bekend. De Ferrari start op 1 januari. Hij werkte tot 2018 bij Credit Suisse en keert na drie jaar te hebben gewerkt voor financieel dienstverlener AMP in Australië terug naar de Zwitserse bank. De benoeming is onderdeel van een ingrijpende reorganisatie van de top van de bank, na het miljardenverlies dat Credit Suisse vorig jaar leed op het hedgefonds Archegos, waar de bank een blootstelling van 20 miljard euro op had, zonder dat de top van de bank dat wist. Credit Suisse kondigde in november aan zijn organisatie te veranderen naar een matrixorganisatie. De bank wordt verdeeld in vier zakelijke divisies: Wealth Management, Investment Bank, de Zwitserse bank en Asset Management, en vier geografische regio's. De Ferrari zal tijdelijk ook de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika leiden. Christian Meissner leidt de Investment Bank en de regio Amerika. André Helfenstein doet de Zwitserse banken. Asset Management zit bij Ulrich Körner en de regio Azië bij Helman Sitohang. Bron: ABM Financial News

