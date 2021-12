Air France-KLM lost voor 500 miljoen euro aan leningen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft voor 500 miljoen euro aan leningen afgelost. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij maandag voorbeurs. De luchtvaartmaatschappij loste 500 miljoen euro af van een uitstaande banklening ter waarde van 4 miljard euro, die gegarandeerd wordt door de Franse staat. Daarnaast onderhandelde Air France-KLM over een herziening van het aflossingsprofiel met een looptijd die werd verlengd naar de periode van 6 mei 2023 tot en met 6 mei 2025. Air France-KLM herhaalde dat er binnen de groep wordt gekeken naar nieuwe manieren om de balans te versterken. Onder meer de uitgifte van nieuwe aandelen wordt bekeken. Bron: ABM Financial News

