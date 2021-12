Europese beurzen openen hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in aanloop na een serie rentebesluiten later in de week. IG voorziet een openingswinst van 120 punten voor de Duitse DAX, een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 13 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. "Beleggers waren vrijdag voorzichtig met name na nieuws dat de omikronvariant van het coronavirus zich sneller verspreidt dan de deltavariant", zei marktanalist Pierre Veyret van ActivTrades. Het zwaartepunt van de handelsdag lag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers, die als "zeer belangrijk worden beschouwd omdat de data belangrijke hints zouden kunnen geven over wat de Federal Reserve kan gaan doen tijdens de beleidsvergadering van aanstaande woensdag", zei Veyret. Uit de data bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in november opnieuw harder zijn gestegen dan een maand eerder en ook iets harder dan verwacht. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,8 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,8 procent, terwijl werd gerekend op 6,7 procent. De kerninflatie kwam conform de verwachting uit op 4,9 procent. Vooruitblikkend naar de nieuwe week verwachten analisten van ING dat omikron de week zal blijven domineren, "maar centrale banken in ontwikkelde markten zullen verschillende benaderingen hanteren om met de nieuwe variant om te gaan", aldus ING. "De Fed heeft de onzekerheid over het hoofd gezien en zal waarschijnlijk een vroege renteverhoging aankondigen." Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa tevens bekend dat Duitse consumentenprijzen in november op jaarbasis met 5,2 procent zijn gestegen, tegenover een stijging van 4,5 procent een maand eerder. De verwachting lag op 5,1 procent. Uit het Verenigd Koninkrijk kwam het nieuws dat de Britse industrie in oktober op maandbasis 0,6 procent minder produceerde, bij een verwachte daling met 0,1 procent. De Britse export liep in oktober met 1,6 procent op, terwijl de import met 1,1 procent terugviel. Bedrijfsnieuws Het aandeel Daimler Truck steeg vrijdag op de dag van zijn marktdebuut 6,3 procent tot 29,78 euro. Het Zweedse Match won circa 7,0 procent, nadat Amerikaanse Senaats-democraten een voorstel zouden laten vallen om belastingen te gaan heffen op vaping. Shell daalde circa 0,5 procent, nadat aandeelhouders vrijdag tijdens een aandeelhoudersvergadering hun goedkeuring gaven aan de eerder aangekondigde vereenvoudiging van de aandelenstructuur, waardoor de energiereus naar Londen verhuist en niet langer een Brits-Nederlands bedrijf zal zijn, maar louter Brits. In Frankfurt steeg Bayer bijna 2,0 procent, Continental won ruim 1,0 procent en SAP circa 0,8 procent. HelloFresh verloor ruim 5,0 procent, terwijl Zalando ruim 4,5 procent daalde. Daimler leverde zelfs bijna 14 procent in. In Parijs gingen Sanofi en Carrefour aan kop met winsten van zo'n 3,0 procent, Kering verloor ruim 1,0 procent, terwijl Saint-Gobain ruim 2,0 procent daalde. Euro STOXX 50 4.199,16 (-0,2%)

STOXX Europe 600 475,56 (-0,3%)

DAX 15.623,31 (-0,1%)

CAC 40 6.991,68 (-0,2%)

FTSE 100 7.291,78 (-0,4%)

SMI 12.607,73 (0,0%)

AEX 788,01 (-0,5%)

BEL 20 4.160,17 (-0,6%)

FTSE MIB 26.721,98 (-0,4%)

IBEX 35 8.360,20 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook al hoger gesloten. Het zwaartepunt lag vrijdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers. Uit de data bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in november opnieuw harder zijn gestegen dan een maand eerder en ook iets harder dan verwacht. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,8 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,8 procent, terwijl werd gerekend op 6,7 procent. De kerninflatie kwam conform de verwachting uit op 4,9 procent. De data worden als zeer belangrijk beschouwd omdat de cijfers belangrijke inzicht geven over wat de Federal Reserve kan gaan doen tijdens de beleidsvergadering van aanstaande woensdag. De Federal Reserve komt volgende week twee dagen bijeen, waarna naar verwachting meer details naar buiten zullen komen over hoe zij van plan zijn het obligatie-opkoopprogramma af te bouwen en wanneer zij van plan zijn om de rentetarieven te gaan verhogen. Beleggers vragen zich af of de Amerikaanse centrale bank een sneller einde van de stimuleringsmaatregelen zal suggereren dan momenteel wordt verwacht en hoe zij de inflatie karakteriseren. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets schat de markt het vooruitzicht van een verdubbeling van de eerder aangekondigde tapering in, en elk getal dat volgende week op een groter bedrag wijst, kan volgens hem schokken in de markt veroorzaken. Tijdens het besluit van vorige maand kondigde de Amerikaanse centrale bank aan zijn opkoopprogramma terug te schroeven met 10 miljard dollar aan Amerikaanse treasuries en 5 miljard dollar aan door hypotheek gedekte effecten. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in december is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 67,4 eind november naar 70,4. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,73 dollar, hoger op 71,67 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs ruim 8,0 procent hoger. Maandag staan in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. OPEC publiceert maandag wel zijn maandrapport. Bedrijfsnieuws Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst negatief werd beïnvloed door een geschil met de voormalig CEO. Dat bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. Aangepast was de winst wel beter dan verwacht. Het aandeel steeg bijna 16,0 procent. CEO Elon Musk van Tesla heeft nog eens voor krap 1 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Dit bleek uit documenten die donderdag werden ingediend bij de Securities and Exchanges Commission. Het aandeel steeg ongeveer 1,4 procent. Broadcom heeft het afgelopen kwartaal en in heel zijn gebroken boekjaar 2021 sterke resultaten behaald. Ook dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. Verder werd het kwartaaldividend verhoogd en kondigde Broadcom een aandeleninkoopprogramma aan dat kan oplopen tot 10 miljard dollar. Het aandeel won ruim 8,0 procent. Costco Wholesale heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar gemengde resultaten behaald. De winst was beter dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen, net als de vergelijkbare groei. Het aandeel noteerde ruim 6,5 procent hoger. Kraft Heinz neemt een belang van 85 procent in de Duitse start-up Just Spices. Financiële details werden niet vermeld. Just Spices heeft een jaaromzet van circa 68 miljoen dollar en een portefeuille met meer dan 170 producten. Kraft Heinz steeg bijna 2,0 procent. Moderna heeft positieve resultaten behaald in een Fase 1 studie met een potentieel griepvaccin. Uit de studie blijkt dat mRNA-1010 het immuunsysteem beschermt tegen alle beoogde griepvarianten, 29 dagen na toediening. Verder is Moderna begonnen met de ontwikkeling van twee andere potentiële griepvaccins en het bedrijf wil een boosterprik ontwikkelen die zou moeten beschermen tegen diverse luchtweginfecties, waaronder griep en het coronavirus. Het aandeel verloor circa 6,0 procent. Aandelen Peloton daalde ruim 5,0 procent, nadat Credit Suisse het aandeel van de kooplijst haalde. S&P 500 index 4.712,02 (+1,0%)

Dow Jones index 35.970,99 (+0,6%)

Nasdaq Composite 15.630,60 (+0,7%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie hoger. Nikkei 225 28.611,18 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.693,01 (+0,7%)

Hang Seng 24.145,41 (+0,6%) VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1298. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1313 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1316 op de borden. USD/JPY Yen 113,47

EUR/USD Euro 1,1298

EUR/JPY Yen 128,19 MACRO-AGENDA:

00:50 Tankan index - Vierde kwartaal (Jap)

06:30 Internationale handel - Oktober (NL)

06:30 Faillissementen - November (NL)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos) BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.