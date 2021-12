Drukke week met serie rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) Komende beursweek wordt bepaald door de centrale banken. Alvorens beleggers zich op de kerstmis kunnen gaan richten, zullen onder meer de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England nog een rentebesluit nemen.

Woensdagavond is de beurt aan de Fed. De Amerikaanse centrale bank lijkt volgens valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst te gaan aankondigen dat het tempo van taperen wordt opgeschroefd. Vermoedelijk is de Fed dan in maart 2022 klaar met zijn opkoopprogramma en "dan ligt de weg open voor een aantal renteverhogingen", aldus de valutahandelaar.

Een dag later volgt eerst de Bank of England en kort daarna de ECB. "De markten lijken te twijfelen of de BoE nu wel overstag zal gaan nu de Covid besmettingen in het VK weer snel oplopen", aldus Derks.

Begin november hield de markt al rekening met een renteverhoging van de Britse centrale bank, maar die bleef toen uit.

"De grote vraag is of de BoE zich laat leiden door omikron of dat zij de economische werkelijkheid onder ogen zal zien", aldus Derks.

De ECB is nog lang niet zover, meent de handelaar van iBanFirst. "Daar hoeven we op rentegebied bar weinig van te verwachten."

De bedrijfscijfers zijn inmiddels wel opgedroogd. Donderdag zijn er nog aandeelhoudersbijeenkomsten van Beter Bed en Randstad, maar verder is de Nederlandse bedrijfsagenda leeg.

Internationaal zijn er op donderdag nog cijfers van Adobe en FedEx.

De macro-agenda is in tegenstelling tot de bedrijfsagenda nog wel goed gevuld. Maandag letten oliehandelaren op het maandrapport van OPEC. Dinsdag volgt het Internationaal Energieagentschap met een rapport.

Verder zijn er op dinsdag productiecijfers van de industrie in Japan en Europa. Ook staan de producentenprijzen in de VS op de rol.

Halverwege de week is er aandacht voor een serie macrocijfers uit China. Ook zijn er inflatiecijfers uit het VK en Frankrijk. In de VS zijn er detailhandelsverkopen en de Empire State index. Verder staan ook de wekelijkse olievoorraden in Amerika op de rol.

Donderdag zijn er de voorlopige inkoopmanagersindexen en de Amerikaanse steunaanvragen. Ook komt de Fed met de industriële productie in de VS.

De vrijdag belooft een stukje rustiger te worden, hoewel er wel een rentebesluit van de Bank of Japan staat geagendeerd. Verder zijn er Duitse producentenprijzen en Britse detailhandelsverkopen. Ook is er een Duitse Ifo-meting en komt Europa met inflatiecijfers.