Valuta: centrale banken bepalen de beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zijn de ogen van valutahandelaren gericht op de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, maar ook op de Bank of England, die wel eens als eerste in actie zou kunnen komen. Dit meent handelaar Joost Derks van iBanFirst.

"De markten lijken te twijfelen of de BoE nu wel overstag zal gaan nu de Covid besmettingen in het VK weer snel oplopen", aldus Derks.

Begin november hield de markt al rekening met een renteverhoging van de Britse centrale bank, maar die bleef toen uit.

Alvorens de Bank of England met het rentebesluit komt, staan er volgens Derks eerst nog twee belangrijke data op de agenda.

Dinsdag is er een werkloosheidscijfer. "De verwachting is een verdere daling van 4,3 naar 4,2 procent, en woensdag de inflatiecijfers en daar verwacht de markt een verdere stijging naar 4,7 procent, van 4,2 procent. De grote vraag is of de BoE zich laat leiden door omikron of dat zij de economische werkelijkheid onder ogen zal zien", aldus Derks.

Als de cijfers inderdaad zo uitvallen als de markt denkt, dan is er volgens Derks voor de BoE geen ontkomen aan om de rente te verhogen.

"Dat kan het pond de schade van afgelopen week weer snel herstellen en de onderkant van de range 0,84-0,86 opzoeken, waar we nu al 6 maanden binnen handelen."

De Fed is nog niet zover als de BoE, maar lijkt volgens Derks wel te gaan aankondigen dat het tempo van taperen wordt opgeschroefd. Vermoedelijk is de Fed dan in maart 2022 klaar met zijn opkoopprogramma en "dan ligt de weg open voor een aantal renteverhogingen", aldus de valutahandelaar.

De ECB is nog lang niet zover, meent Derks. "Daar hoeven we op rentegebied bar weinig van te verwachten."

"Blijkbaar is de inflatie nog niet hoog genoeg voor de ECB en wil zij met een zwakke euro wat extra inflatie importeren. Ik ben dan ook somber over de kracht van de euro en een nieuwe aanval op een euro/dollar van 1,12 kan zo maar succes hebben in de komende kerstperiode waar de markten traditioneel wat dunner worden."