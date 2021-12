TSMC overweegt grote fabriek in Duitsland - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC overweegt om een grote nieuwe fabriek in Duitsland neer te zetten. Dit schrijft persbureau Bloomberg dit weekend op basis van uitspraken van een manager van de Taiwanese chipgigant. Onder meer subsidie van de Duitse overheid en de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel zijn van invloed op de uiteindelijke beslissing van TSMC. Europa heeft al verschillende malen aangegeven meer te willen investeren in een eigen halfgeleiderindustrie, zodat de regio minder afhankelijk wordt van chips uit de VS of Azië. Een aantal maanden geleden was eurocommissaris Thierry Breton op bezoek bij ASML in Veldhoven. Daar zei hij dat Europa in het verleden één van de leidende regio's in halfgeleiders was, maar inmiddels heeft het nog maar een marktaandeel van 10 procent, aldus Breton, terwijl de sector juist zo belangrijk is voor zo veel bedrijven. "Maar we wisten een fantastisch ecosysteem te handhaven", concludeerde Breton, wijzend op onder meer ASML, als toeleverancier van de halfgeleidersector. Zowel CEO Peter Wennink van ASML als Breton denkt dat de halfgeleidersector de komende tien jaar zal verdubbelen en Breton wil dan het marktaandeel van Europa weer hebben vergroot naar 20 procent. Daarbij kunnen halfgeleiderbedrijven rekenen op de steun van Brussel. "Dit is een dure maar essentiële sector", zei Breton. Bron: ABM Financial News

