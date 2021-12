Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de markt een deel van het verlies van donderdag terugpakte en een over het algemeen sterke week afsloot, ondanks de angst voor een volatiele vraag als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Op weekbasis sloot de olieprijs ruim 8,0 procent hoger. Olieprijzen worden sinds eind november geteisterd door zorgen over de olievraag als gevolg van de verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus, waarbij deze week opnieuw beperkingen werden opgelegd aan consumentenactiviteiten in delen van de wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk, in een poging de verspreiding van het virus te beteugelen. Zorgen over de Chinese vastgoedmarkt, nadat vastgoedontwikkelaar Evergrande vanwege zijn hoge schuldenlast door kredietwaardigheidsbeoordelaar Fitch Ratings werd gedegradeerd, droegen ook bij aan de druk op markten. Maar analisten zeggen dat het worstcasescenario wat de nieuwe variant van het coronavirus betreft mogelijk al in de vraag en het aanbod van energie is verwerkt. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,73 dollar, hoger op 71,67 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

