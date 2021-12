AEX herstelt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week duidelijk hersteld, ondanks de aanhoudende onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus. Bij een slot van 788,01 punten op vrijdag steeg de AEX 2 procent op weekbasis. Vorige week eindigde de index op 772,22 punten, toen een verlies van ruim 1,2 procent op weekbasis.

De omikronvariant lijkt weliswaar milder dan de deltavariant, maar zorgt toch voor nieuwe lockdowns, wat de economische groei mogelijk zal beïnvloeden. Het nieuws dat een derde dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te beschermen tegen de nieuwe variant werd deze week dan ook hoopvol ontvangen door de markten.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International beaamt dat alles momenteel wordt beheerst door de omikronvariant. "Beleggers worden nerveus, dus we zien wat twijfel in de markt. Ik vrees dat we de 850 punten dit jaar niet gaan halen. "Ga er vanuit dat de beurs het mooiste voor dit jaar heeft gehad en houdt rekening met een eventuele daling in de komende drie maanden", zei hij.

Daarnaast hebben beleggers nog steeds veel aandacht voor de mondiale ontwikkeling van de inflatie. In de Verenigde Staten stegen de consumentenprijzen in november met 6,8 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,9 procent. Dit was redelijk in lijn met de verwachtingen.

Fed en ECB aan zet

Hoewel de markten opgelucht waren dat de consumentenprijzen niet nog harder stegen, staat de inflatie in de VS toch op het hoogste niveau in 39 jaar. De kans is dan ook groot dat de Federal Reserve bij zijn aanstaande rentebesluit zal aankondigen dat het sneller gaat taperen.

"We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik op het rentebesluit. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te verhogen, kondigt de Fed bij zijn rentebesluit komende woensdag vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank.

Daarnaast zal voorzitter Jerome Powell in zijn persconferentie duidelijk uiteen willen zetten welke stappen het beleidscomité neemt om te voorkomen dat de hoge inflatie verankerd raakt, aldus Nomura. Mogelijk zal Powell de markt voorbereiden op eerder dan verwachte renteverhogingen in 2022 als de inflatie niet afzwakt.

Anders dan in de Verenigde Staten hoeven beleggers in Europa voorlopig niet te vrezen voor een eerder dan verwachte renteverhoging. Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank benadrukte de afgelopen tijd in diverse toespraken al dat er volgend jaar nog geen verhoging komt en veel marktvolgers zijn het daar mee eens.

Barclays voorziet een eerste verhoging in de eerste maanden van 2024, maar houdt een slag om de arm wat betreft de inflatie-ontwikkeling. Als de inflatie eind 2022 of begin 2023 niet onder de 1,5 procent ligt, maar boven de 2 procent blijft, dan zou een renteverhoging naar voren gehaald kunnen worden, naar de eerste helft van 2023.

Econoom Carsten Brzeski van ING noemt het rentebesluit van de ECB, komende donderdag, cruciaal.

"De meeste leidende indicatoren wijzen erop dat het economisch momentum in het vierde kwartaal is afgezwakt en de huidige vierde golf en nieuwe omikronvariant zetten nog meer neerwaartse druk op de economie van de eurozone", aldus Brzeski.

Tegelijkertijd loopt de inflatie verder op en moeten beleidsmakers nu toch erkennen dat dit langer duurt dan aanvankelijk gedacht.

"Tegen deze achtergrond moet de ECB beslissen hoe het zijn noodmaatregelen wil gebruiken en hoeveel monetaire stimulus de eurozone daadwerkelijk nog nodig heeft", volgens de ING-econoom.

Economen van Credit Suisse verwachten niet dat de ECB zijn maandelijkse opkopen eerder dan verwacht stopzet. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vermoedelijk in maart 2022 stopgezet, waarna de centrale bank zeker enkele maanden obligaties blijft opkopen onder het standaard Asset Purchase Programme.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1278 en daarmee op weekbasis licht lager. De olieprijs stond op 71,75 dollar, op weekbasis een plus van zo'n 8 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX steeg koploper Adyen ruim 5 procent nadat het aandeel bij Barclays van de verkooplijst werd gehaald. Just Eat Takeaway verloor op weekbasis 3,5 procent na een negatief rapport van Bernstein.

ASR steeg deze week licht. UBS was te spreken over de nieuwe doelstellingen van de verzekeraar en vooral over de aandeelhoudersbeloning die in het vooruitzicht werd gesteld. Verschillende analisten verhoogden hun koersdoel. Tegelijkertijd kreeg de verzekeraar ook te horen dat het zijn plekje in de AEX kwijtraakt aan Universal Music Group. Dat aandeel steeg op weekbasis ruim een procent.

In de AMX deed Intertrust goede zaken met een winst van ruim 8 procent, nadat het trustkantoor deze week een akkoord bereikte met CSC over een overname voor 20,00 euro per aandeel. Degroof Petercam en KBC Securities pasten hun koersdoelen aan in lijn met het overnamebod. Het bod van CSC oogt volgens Degroof "fair". De bank sluit een hoger bod van een andere partij in de komende maanden niet uit. Dit bod zal waarschijnlijk 10 procent hoger zijn dan het bod van CSC, wat een koopaanbeveling volgens Degroof niet langer rechtvaardigt.

AMG volgde met een plus van rond de 8 procent. Het aandeel is ten opzichte van cyclisch vergelijkbare aandelen en de prijsstijging voor lithium vanaf het begin van dit jaar tot nu achtergebleven, stelde ING vast in een analistenrapport. De bank rekent op een herstelrally voor AMG, ook omdat het aandeel een uitstekende kans biedt voor ESG-beleggers.

Galapagos steeg 4 procent. Het aandeel is volgens zakenbank Kempen weer koopwaardig, met een koersdoel van 67,00 euro.

OCI won bijna 2 procent, na een koopadvies van JPMorgan. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn de verwachtingen voor de kunstmestmarkt "zeer gunstig" dankzij een sterke vraag.

ABN AMRO steeg ruim 2 procent. De bank heeft zijn hoofdkantoor verkocht voor 750 miljoen euro.

Eurocommercial Properties heeft de verkoop in de winkels van zijn huurders ook in oktober sterk zien herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Dit maakte het vastgoedfonds deze week bekend. Het aandeel won ruim 6,5 procent op weekbasis.

In de AScX kwam fietsenfabrikant Accell deze week met overtuigende groeicijfers. Het aandeel won bijna 18 procent. Volgens Degroof Petercam presteerde Accell boven verwachting.

Avantium schoot op weekbasis bijna 44 procent omhoog. Avantium heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Daarvoor haalt het 90 miljoen euro op, waaronder 45 miljoen euro via een emissie. ING stelde dat Avantium de verwatering als gevolg van de emissie volledig kan opvangen met het nieuws dat het zijn volledige belang van 77,4 procent behoudt in Renewable Polymers. Dit belang is goed voor 132,5 miljoen euro. ING ging er eerder vanuit dat Avantium het belang zou afbouwen tot 50 procent.

Brunel steeg bijna 6 procent op weekbasis. De detacheerder verwierf een belang van 72 procent in de Schotse detacheerder Taylor Hopkins met een optie om na drie jaar volledig eigenaar van het bedrijf te worden. ING was te spreken over de acquisitie.

ForFarmers won zo'n 5 procent en Lucas Bols meer dan 2 procent op weekbasis. De destillateur kondigde de overname van Tequila Partida aan en haalde met de uitgifte van nieuwe aandelen 29 miljoen euro op om onder meer deze overname te financieren.

Lokaal ging Stern deze week meer dan 23 procent omhoog, nadat het autobedrijf deze week bekendmaakte Stern Facilitair te willen verkopen aan Hedin Mobility voor 103 miljoen euro. Als dit lukt, dan keert Stern een dividend uit van maximaal 14,75 euro per aandeel.