Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 7.291,78 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.623,31 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.991,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.291,78 punten. "Beleggers waren vrijdag voorzichtig met name na nieuws dat de omikronvariant van het coronavirus zich sneller verspreidt dan de deltavariant", zei marktanalist Pierre Veyret van ActivTrades. Het zwaartepunt van de handelsdag lag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers, die als "zeer belangrijk worden beschouwd omdat de data belangrijke hints zouden kunnen geven over wat de Federal Reserve kan gaan doen tijdens de beleidsvergadering van aanstaande woensdag", zei Veyret. Uit de data bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in november opnieuw harder zijn gestegen dan een maand eerder en ook iets harder dan verwacht. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,8 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,8 procent, terwijl werd gerekend op 6,7 procent. De kerninflatie kwam conform de verwachting uit op 4,9 procent. Vooruitblikkend naar de nieuwe week verwachten analisten van ING dat omikron de week zal blijven domineren, "maar centrale banken in ontwikkelde markten zullen verschillende benaderingen hanteren om met de nieuwe variant om te gaan", aldus ING. "De Fed heeft de onzekerheid over het hoofd gezien en zal waarschijnlijk een vroege renteverhoging aankondigen." Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa tevens bekend dat Duitse consumentenprijzen in november op jaarbasis met 5,2 procent zijn gestegen, tegenover een stijging van 4,5 procent een maand eerder. De verwachting lag op 5,1 procent. Uit het Verenigd Koninkrijk kwam het nieuws dat de Britse industrie in oktober op maandbasis 0,6 procent minder produceerde, bij een verwachte daling met 0,1 procent. De Britse export liep in oktober met 1,6 procent op, terwijl de import met 1,1 procent terugviel. De euro/dollar noteerde op 1,1316. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1296 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1292 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Het aandeel Daimler Truck steeg vrijdag op de dag van zijn marktdebuut 6,3 procent tot 29,78 euro. Het Zweedse Match won circa 7,0 procent, nadat Amerikaanse Senaats-democraten een voorstel zouden laten vallen om belastingen te gaan heffen op vaping. Shell daalde circa 0,5 procent, nadat aandeelhouders vrijdag tijdens een aandeelhoudersvergadering hun goedkeuring gaven aan de eerder aangekondigde vereenvoudiging van de aandelenstructuur, waardoor de energiereus naar Londen verhuist en niet langer een Brits-Nederlands bedrijf zal zijn, maar louter Brits. In Frankfurt steeg Bayer bijna 2,0 procent, Continental won ruim 1,0 procent en SAP circa 0,8 procent. HelloFresh verloor ruim 5,0 procent, terwijl Zalando ruim 4,5 procent daalde. Daimler leverde zelfs bijna 14 procent in. In Parijs gingen Sanofi en Carrefour aan kop met winsten van zo'n 3,0 procent, Kering verloor ruim 1,0 procent, terwijl Saint-Gobain ruim 2,0 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.684,33 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

