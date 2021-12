AEX lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is lager het weekend ingegaan. Bij een slot van 788,01 punten, daalde de AEX vrijdag 0,5 procent. Op weekbasis steeg de hoofdgraadmeter ruim 2 procent.

Er heerst nog altijd veel onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus, hoewel Pfizer en BioNTech deze week wel meldden dat een derde prik met hun vaccin effectief lijkt tegen de mutatie.

Vrijdag hadden beleggers vooral aandacht voor de ontwikkeling van de inflatie in de Verenigde Staten. Daar stegen de consumentenprijzen in november met 6,8 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,9 procent.

Daarmee staat de inflatie in de VS op het hoogste niveau in 39 jaar. De kans is dan ook groot dat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit komende week zal aankondigen dat het sneller gaat taperen.

"We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te verhogen, kondigt de Fed bij zijn rentebesluit komende woensdag vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank.

Daarnaast zal voorzitter Jerome Powell in zijn persconferentie duidelijk uiteen willen zetten welke stappen het beleidscomité neemt om te voorkomen dat de hoge inflatie verankerd raakt, aldus Nomura. Mogelijk zal Powell de markt voorbereiden op eerder dan verwachte renteverhogingen in 2022 als de inflatie niet afzwakt.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in december is gestegen naar 70,4, van 67,4.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond het slot op 1,1316. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Signify aan kop, met een plus van meer dan een procent. Ook Ahold Delhaize en Unilever deden goede zaken, met winsten van rond een procent. Techaandelen Adyen en Just Eat Takeway verloren 2 tot 3 procent.

IMCD was de grootste daler met ruim 4 procent koersverlies. Credit Suisse zette het aandeel op de verkooplijst, terwijl het koersdoel van 175,00 naar 170,00 euro ging.

In de AMX stond Basic-Fit onder druk, met een verlies van ruim 2 procent. Galapagos daalde ook 2 procent. AMG ging aan kop, met een winst van 4,5 procent. Het aandeel is ten opzichte van cyclisch vergelijkbare aandelen en de prijsstijging voor lithium vanaf het begin van dit jaar tot nu achtergebleven, stelde ING vrijdag vast in een analistenrapport. Er is volgens de analisten nog een aanzienlijk opwaarts potentieel.

Eurocommercial won bijna een procent. Het vastgoedfonds zag de verkoop in de winkels van zijn huurders in oktober sterk herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Daarnaast verkocht het vastgoedfonds een Frans winkelcentrum aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro.

In de AScX overlegde fietsenfabrikant Accell overtuigende groeicijfers. Het aandeel won ruim 15 procent. Volgens Degroof Petercam presteerde Accell boven verwachting. Vivoryon was met een verlies van bijna 4 procent de grootste daler.

Avantium schoot zelfs 39 procent omhoog. Avantium heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Daarvoor haalt het 90 miljoen euro op, waaronder 45 miljoen euro via een emissie. ING stelde dat Avantium de verwatering als gevolg van de emissie volledig kan opvangen met het nieuws dat het zijn volledige belang van 77,4 procent behoudt in Renewable Polymers. Dit belang is goed voor 132,5 miljoen euro. ING ging er eerder vanuit dat Avantium het belang zou afbouwen tot 50 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.