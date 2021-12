Fotobibliotheek Getty Images naar beurs via SPAC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Getty Images gaat naar de New York Stock Exchange via een miljardenfusie met CC Neuberger Principal Holdings II. Dit werd vrijdag bekend. De fusie tussen de fotobibliotheek en de zogeheten special-purpose acquisition company, ofwel SPAC, heeft een waarde van 4,8 miljard dollar. Onderdeel van de deal is een emissie van 1,2 miljard dollar, waarmee een deel van de schuld wordt afgebouwd en Getty's balans wordt versterkt. De transactie moet in de eerste helft van 2022 worden afgerond, waarna Getty Images een notering krijgt aan de NYSE onder het symbool GETY. Het aandeel van CC Neuberger steeg vrijdag na de bekendmaking zo'n 2 procent. Bron: ABM Financial News

