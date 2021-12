Openingsindicatie Wall Street blijft groen na inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt vrijdag licht hoger te openen na het verschijnen van belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq tot 0,3 procent in het groen.

Volgens marktstrateeg Frank Oland Winther van Danske Bank ontbreekt het de markten aan een duidelijke richting. "De ene dag gaan we omhoog, de volgende dag gaan we omlaag en vandaag kijken we vooral naar de Amerikaanse inflatiecijfers."

De consumentenprijzen in de VS stegen in november op jaarbasis met 6,8 procent. De kerninflatie kwam uit op 4,9 procent en dit was conform de verwachting. In oktober stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 6,2 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,6 procent.

De hoge inflatie heeft mogelijk gevolgen voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. De Fed komt volgende week met zijn rentebesluit en nieuwe dot plot, die laat zien hoeveel renteverhogingen de beleidsmakers in 2022 verwachten. Wat beleggers zorgen baart, is dat de Fed mogelijk agressiever zal afbouwen dan verwacht, wat aandelenkoersen onder druk kan gaan zetten, aldus analist Edward Moya van Oanda.

De Amerikaanse tienjaarsrente is na de inflatiecijfers licht gedaald, tot 1,49 procent. De euro/dollar noteert op 1,1308. De WTI-olieprijs stijgt een procent tot 71,67 dollar.

Bedrijfsnieuws

Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst negatief werd beïnvloed door een geschil met de voormalig CEO. Dat bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. Aangepast was de winst wel beter dan verwacht. Het aandeel steeg donderdag in de nabeurshandel op Wall Street al 6 procent en lijkt vrijdag zelfs 14 procent te gaan winnen bij de opening.

Broadcom heeft het afgelopen kwartaal en in heel zijn gebroken boekjaar 2021 sterke resultaten behaald. Ook dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. Verder werd het kwartaaldividend verhoogd en kondigde Broadcom een aandeleninkoopprogramma aan dat kan oplopen tot 10 miljard dollar. Het aandeel noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs ruim 5 procent hoger. Vrijdag lijkt het aandeel 6 procent hoger te gaan openen.

Costco Wholesale heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar gemengde resultaten behaald. De winst was beter dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen, net als de vergelijkbare groei. Het aandeel gaat vrijdag toch een 2 procent hogere opening tegemoet.

Kraft Heinz neemt een belang van 85 procent in de Duitse start-up Just Spices. Financiële details werden niet vermeld. Just Spices heeft een jaaromzet van circa 68 miljoen dollar en een portefeuille met meer dan 170 producten. Kraft Heinz gaat een licht hogere opening tegemoet.

Moderna heeft positieve resultaten behaald in een Fase 1 studie met een potentieel griepvaccin. Uit de studie blijkt dat mRNA-1010 het immuunsysteem beschermt tegen alle beoogde griepvarianten, 29 dagen na toediening. Verder is Moderna begonnen met de ontwikkeling van twee andere potentiële griepvaccins en het bedrijf wil een boosterprik ontwikkelen die zou moeten beschermen tegen diverse luchtweginfecties, waaronder griep en het coronavirus. Het aandeel daalt vrijdag voorbeurs 12,5 procent.

Aandelen Peloton dalen voorbeurs 3,5 procent nadat Credit Suisse het aandeel van de kooplijst haalde.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De S&P 500 daalde 0,7 procent bij een slot van 4.667,45 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel vlak op 35.754,69 punten en de Nasdaq verloor 1,7 procent en sloot op 15.517,37 punten.