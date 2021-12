Positieve studieresultaten griepvaccin Moderna Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft positieve resultaten behaald in een Fase 1 studie met een potentieel griepvaccin. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut vrijdag. Uit de studie blijkt dat mRNA-1010 het immuunsysteem beschermt tegen alle beoogde griepvarianten, 29 dagen na toediening. De werving voor een Fase 2 studie is inmiddels afgerond en Moderna bereidt een Fase 3 studie voor. Verder is het bedrijf begonnen met de ontwikkeling van twee andere potentiële griepvaccins. Moderna wil ook een boosterprik ontwikkelen die zou moeten beschermen tegen diverse luchtweginfecties, waaronder griep en het coronavirus. Het aandeel daalt vrijdag voorbeurs 6 procent. Bron: ABM Financial News

