Fugro-consortium ontvangt subsidie van Nederlandse overheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Het door Fugro geleide consortium MENENS heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie gekregen om een CO2-arme scheepsbrandstof op basis van methanol te ontwikkelen. Dit maakte Fugro vrijdag bekend. MENENS is een samenwerkingsverband van 22 partijen die deel uitmaken van de Nederlandse maritieme sector. Hoe groot de toegekende subsidie is, meldde Fugro niet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.