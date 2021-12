Wall Street richting groene opening

Evergrande kan zijn schulden niet betalen. China spant zich in om de gevolgen in te dammenHong Kong (CNN Business) Evergrande is in gebreke gebleven met zijn schulden. Nu grijpt Peking in om een ??wanordelijke ineenstorting te voorkomen van de met schulden belaste vastgoedgroep die de op een na grootste economie ter wereld zou kunnen verwoesten.Fitch Ratings verklaarde donderdag dat de omstreden projectontwikkelaar een "beperkte wanbetaling" is ingegaan, wat het onvermogen van het bedrijf weerspiegelt om eerder deze week achterstallige rente te betalen op obligaties van twee dollar. De betalingen waren een maand geleden verschuldigd en de respijtperiodes liepen maandag af.Het klaarblijkelijke verzuim van Evergrande om die rente te betalen, heeft de angst doen herleven over de toekomst van het bedrijf, dat wankelt onder meer dan $ 300 miljard aan totale verplichtingen. Evergrande is enorm - het heeft ongeveer 200.000 werknemers, haalde vorig jaar meer dan $ 110 miljard aan omzet op en bezit meer dan 1.300 ontwikkelingen in meer dan 280 steden, aldus het bedrijf.Analisten waren al lang bezorgd dat een ineenstorting grotere risico's voor de Chinese onroerendgoedmarkt met zich mee zou kunnen brengen, wat nadelig zou zijn voor huiseigenaren en het bredere financiële systeem. Vastgoed en aanverwante sectoren zijn goed voor maar liefst 30% van het BBP.De Chinese autoriteiten hebben tot dusver het vooruitzicht van overlooprisico's gebagatelliseerd."Het Chinese leiderschap probeert het koel te houden, maar de omstandigheden rond de neerwaartse spiraal van Evergrande roepen serieuze vragen op over het rentmeesterschap van [Chinese president] Xi Jinping over de snel afkoelende Chinese economie", zegt Craig Singleton, een adjunct-fellow in het China-programma bij de Foundation for Defense of Democracies, een onderzoeksinstituut gevestigd in Washington, DCChina pompt $ 188 miljard in de economie om de vastgoedcrisis tegen te gaanEr is al voldoende bewijs dat Peking een leidende rol speelt bij het begeleiden van Evergrande bij een herstructurering van zijn schulden en uitgestrekte bedrijfsactiviteiten.De lokale overheid in de provincie Guangdong, waar Evergrande is gevestigd, zei eind vorige week dat het functionarissen naar het bedrijf zou sturen om toezicht te houden op het risicobeheer, de interne controles te versterken en de normale bedrijfsvoering te handhaven.En eerder deze week kondigde Evergrande aan dat het een risicobeheercomité zou oprichten, inclusief vertegenwoordigers van de regering, om zich te concentreren op het "mitigeren en elimineren" van toekomstige risico's. Onder de leden bevinden zich topfunctionarissen van grote staatsbedrijven in Guangdong, evenals een directeur van een grote beheerder van dubieuze debiteuren die eigendom is van de centrale overheid.De Chinese autoriteiten hebben ook andere stappen ondernomen. De centrale bank kondigde maandag aan dat ze $ 188 miljard in de economie zou pompen, blijkbaar om de vastgoedcrisis tegen te gaan."Deze laatste interventies, door zowel de centrale regering als functionarissen in Guangdong, suggereren dat Chinese functionarissen nu schoorvoetend accepteren dat Evergrande in feite 'too big to fail' is", zei Singleton.Wereldwijde investeerders kunnen 'op de knip'De massale herstructurering zal met enige pijn gepaard gaan, in ieder geval voor houders van wereldwijde obligaties.Peking heeft duidelijk gemaakt dat haar prioriteit ligt bij het beschermen van de duizenden Chinezen die onafgewerkte appartementen hebben gekocht, samen met bouwvakkers, leveranciers en kleine investeerders. Ook wil het het risico dat andere vastgoedondernemingen ten onder gaan, beperken. De angst van beleggers over het in gebreke blijven van Evergrande heeft de financieringskosten voor andere ontwikkelaars opgedreven, aangezien de rendementen op offshore Chinese bedrijfsschulden sterk stijgen.Tegelijkertijd probeert de regering al meer dan een jaar buitensporig lenen door ontwikkelaars in toom te houden - en wil die boodschap dus niet afzwakken.Dat betekent dat de regering misschien "blij is om te zien dat het bedrijf zelf ten onder gaat en investeerders een knipbeurt nemen", zei Louis Kuijs, hoofd Azië-economie bij Oxford Economics, in een onderzoeksnota op vrijdag.De voorzitter van Evergrande heeft $ 1,1 miljard aan persoonlijke bezittingen verkocht om het bedrijf te ondersteunen, melden Chinese staatsmediaChinese regelgevers hebben de leiders van het bedrijf de schuld gegeven van de crisis in Evergrande. De problemen waren het gevolg van "slecht beheer en blinde expansie", zeiden de centrale bank en de effectentoezichthouder van het land maandag in openbare verklaringen, waarbij ze eerdere kritiek herhaalden.De opmerkingen van Yi op donderdag, gemaakt tijdens een videotoespraak op een forum in Hong Kong, onderstrepen de prioriteiten van de regering. Hij merkte op dat de problemen van Evergrande op "een marktgerichte manier" zouden worden aangepakt.Dat "bekrachtigt de aanhoudende houding van de autoriteiten om geen reddingsoperaties uit te voeren", zegt Yeap Jun Rong, marktstrateeg voor IG Group.Overloop naar groeiHet is een "delicate evenwichtsoefening" om Evergrande te laten mislukken en tegelijkertijd de economische of financiële impact te minimaliseren, zei Kujis, vooral gezien de bredere neergang in onroerend goed die al verschillende andere ontwikkelaars in gebreke heeft gesteld, waaronder Kaisa Group deze week.