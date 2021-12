Aandeelhouders Shell stemmen voor verhuizing naar Londen

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Royal Dutch Shell hebben vrijdag hun goedkeuring gegeven aan de eerder aangekondigde vereenvoudiging van de aandelenstructuur, waarmee de energiereus naar Londen verhuist en niet langer een Brits-Nederlands bedrijf zal zijn, maar louter Brits, en daarmee ook het predicaat koninklijk verliest. Dit bleek vrijdag nadat de energiereus de kwestie ter stemming voorlegde aan zijn aandeelhouders.

Het voorstel kreeg voldoende steun van de aanwezige aandeelhouders, zo bleek uit een voorlopige telling. Een meerderheid van 75 procent was nodig en die is al behaald. De definitieve resultaten volgen nog.

Shell kondigde half november 2020 aan zijn aandelenstructuur te willen vereenvoudigen. Daarmee komt het onderscheid tussen aandelen A en aandelen B te vervallen.

De vereenvoudiging betekent tevens dat Shell alle belangrijke beslissingen op het hoofdkantoor in Londen zal nemen en dat de energiereus in het Verenigd Koninkrijk wordt belast.

"Een eenvoudigere structuur zal Shell in staat stellen om zijn strategie Powering Progress sneller uit te voeren, en tevens waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en de bredere maatschappij", zei voorzitter Andrew Mackenzie bij de aankondiging van de plannen.

CFO Jessica Uhl zei dat dankzij een eenvoudigere aandeelhoudersstructuur Shell aandeelhouders op de meest efficiënte en goedkope manier kan belonen.

Zij voegde daar vrijdag aan toe dat de meeste aandeelhouders van Shell in Londen zitten. Een keuze voor Nederland zou dan ook veel meer impact hebben gehad, meent de financieel directeur.

CEO Ben van Beurden was vrijdag overigens afwezig vanwege ziekte. De topman testte overigens negatief op corona, zei Mackenzie.

Shell is sinds 2005 gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar valt onder het Nederlandse belastingstelsel, na de fusie van Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company. Toen was al duidelijk dat de duale aandelenstructuur niet het eeuwige leven had, volgens het bedrijf.

Door de aanpassing kan Shell meer aandelen inkopen, stelt het bedrijf, omdat er meer 'gewone' aandelen beschikbaar zullen zijn. Ook voor aandeelhouders is het goed, omdat de complexe aandelenstructuur volgens Shell vermoedelijk niet houdbaar is op de langere termijn.

Shell benadrukte een grote aanwezigheid te behouden in Nederland. Ook zal Shell genoteerd blijven in Amsterdam, Londen en New York.

Het aandeel Shell wint vrijdag op het Damrak 0,5 procent.