Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over november, die vanmiddag verschijnen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 475,38 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.599,18 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.984,16 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,1 procent naar 7.312,96 punten.

"De vraag is niet langer of er inflatie is in de VS, maar of het cijfer dat vanmiddag wordt gepubliceerd hoger zal uitvallen dan verwacht, waardoor de Federal Reserve nog meer onder druk zou komen om de afbouw van het opkoopprogramma te versnellen", aldus econoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

De Britse industrie produceerde over oktober op maandbasis 0,6 procent minder, bij een verwachte daling met 0,1 procent. De Britse export liep in oktober met 1,6 procent op, terwijl de import met 1,1 procent terugviel.

Voor de inflatie van de VS over november wordt op jaarbasis een percentage van 6,7 procent verwacht. Over oktober was dit 6,2 procent. Zonder de volatiele effecten van voedsel- en energieprijzen ligt de verwachting voor de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis op 4,9 procent tegen 4,6 procent in oktober.

Naast de inflatiedata volgt in de tweede helft van de middag nog het voorlopige consumentenvertrouwen over december, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Namens de ECB spreken vandaag twee prominenten en dat zijn bestuurders Fabio Panetta en Frank Elderson.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 71,12 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 74,48 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1275. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1296 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1294 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs bleven de koersen relatief dicht bij de slotnoteringen van donderdag met de koers van het aandeel Engie als sterkste daler. Er ging 1,5 procent vanaf.

In Frankfurt waren de koersuitslagen een stuk robuuster. Daar daalde de koers van het aandeel Hellofresh met 4,8 procent en van Delivery Hero met 2,3 procent. De koers van het aandeel Zalando moest 4,6 procent prijsgeven. Bayer was met een stijging van de koers van het aandeel van 1,9 procent hier de sterkste stijger onder de elf plussen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 0,7 procent bij een slot van 4.667,45 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel vlak op 35.754,69 punten en de Nasdaq verloor 1,7 procent en sloot op 15.517,37 punten.