Valuta: dollar wacht af in opwaartse trend

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht onder de 1,13 dollar, waarmee de munt er blijk van geeft moeite te houden met een notering boven dit niveau.

"Het illustreert de aanhoudend opwaartse kracht van de dollar", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Met de Amerikaanse inflatiecijfers over november voor vandaag op de agenda, is de markt ook een stuk gevoeliger dan vorige week met het banenrapport van de Amerikanen over dezelfde maand. De tegenvaller van toen had vrijwel geen reactie tot gevolg, maar de markt is nog altijd een stuk alerter op prijzen dan op de arbeidsmarkt. Als het verwachte percentage wordt overschreden is het goed rekening te houden met een stijgende dollar", aldus Boele.

De valutaspecialist verwacht voor volgende week nog de laatste dynamische week van het jaar met een aantal rentebesluiten, waar onder van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag.

De Britse industrie produceerde over oktober op maandbasis 0,6 procent minder, bij een verwachte daling met 0,1 procent. De Britse export liep in oktober met 1,6 procent op, terwijl de import met 1,1 procent terugviel.

Voor de inflatie van de VS over november wordt op jaarbasis een percentage van 6,7 procent verwacht. Over oktober was dit 6,2 procent. Zonder de volatiele effecten van voedsel- en energieprijzen ligt de verwachting voor de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis op 4,9 procent tegen 4,6 procent in oktober.

Naast de inflatiedata volgt in de tweede helft van de middag nog het voorlopige consumentenvertrouwen over december, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Namens de ECB spreken vandaag twee prominenten en dat zijn bestuurders Fabio Panetta en Frank Elderson.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1282 dollar. De Europese munt noteerde stabiel op 0,8544 Britse pond. Het Britse pond verloor vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3204 dollar.