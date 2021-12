Avantium en Accell hoger op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leverde vrijdagochtend wat beurswaarde in, met hier en daar wat uitschieters op individueel niveau. Rond de klok van elf uur daalde de AEX een half procent op 788,16 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers terughoudend in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers over november, die later vandaag verschijnen. De marktanalist wees erop dat de inflatie mogelijk is gestegen tot het hoogste niveau sinds 1982. "Het risico op meer restricties vanwege de omikronvariant van het coronavirus doet het sentiment ook geen goed", aldus Hewson.

De analist merkte op dat hoewel een groot deel van de koersverliezen als gevolg van de zorgen over de omikronvariant weer zijn weggewerkt, beleggers nog wel vrezen voor de economische impact van verdere restricties in een periode waarin centrale banken hun steunmaatregelen afbouwen. "Dit zorgt voor de nodige uitdagingen voor beleggers, vooral als de Amerikaanse inflatie in november sterker is gestegen dan verwacht."

“Iedereen weet dat de inflatie heel hoog zal zijn, maar ik denk dat indien de consensusverwachting wordt overtroffen, vooral de kerninflatie, dat dit de Fed zal uitdagen om niet alleen de afbouw te versnellen, waar iedereen al rekening mee houdt, maar ook om te overwegen om de rente al begin volgend jaar te verhogen”, zei obligatiestrateeg Tom Graf van Brown Advisory in een vooruitblik op de vergadering van de Fed.

Een zwakker cijfer kan volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote er juist voor zorgen dat de beurzen in een "opgewekte stemming" de week uitgaan.

Gerekend wordt op een inflatie van 6,7 procent op jaarbasis in november en een kerninflatie van 4,9 procent. In oktober stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 6,2 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,6 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1279. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield circa een procent hoger. IMCD was de grootste daler met bijna 5 procent koersverlies. Credit Suisse zette het aandeel op de verkooplijst, terwijl het koersdoel van 175,00 naar 170,00 euro ging.

In de AMX bleef Inpost in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Poolse kluisjesbedrijf verloor een procent aan beurswaarde. Galapagos daalde bijna 3 procent.

Eurocommercial won bijna een procent. Het vastgoedfonds zag de verkoop in de winkels van zijn huurders in oktober sterk herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Daarnaast verkocht het vastgoedfonds een Frans winkelcentrum aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro. AMG was koploper in de Midkap met een plus van ruim 3 procent.

In de AScX overlegde fietsenfabrikant Accell overtuigende groeicijfers. Het aandeel won bijna 15 procent. Volgens Degroof Petercam presteerde Accell boven verwachting.

Avantium schoot zelfs 22 procent omhoog. Avantium heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Daarvoor haalt het 90 miljoen euro op, waaronder 45 miljoen euro via een emissie. ING stelde dat Avantium de verwatering als gevolg van de emissie volledig kan opvangen met het nieuws dat het zijn volledige belang van 77,4 procent behoudt in Renewable Polymers. Dit belang is goed voor 132,5 miljoen euro. ING ging er eerder vanuit dat Avantium het belang zou afbouwen tot 50 procent.