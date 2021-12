'Avantium kan verwatering door emissie opvangen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium kan de verwatering als gevolg van een nieuwe emissie ruimschoots compenseren met het belang in Renewable Polymers. Dit stelde ING vrijdag in een rapport. ING raamt de verwatering bij Avantium na de nog goed te keuren claimemissie van 45 miljoen euro in op 9 procent. In totaal wil Avantium 90 miljoen euro aan nieuwe schulden aangaan voor de bouw van een FDCA fabriek in de provincie Groningen. In een korte analyse kwam ING vrijdag tot een waarde van 3,96 euro per warrant op basis van het voorstel om 2,84 miljoen warrants uit te geven met een totale waarde van 11,25 miljoen euro. ING beoordeelde de emissie als negatief, maar stelde vrijdag ook dat het belang van 77,4 procent in Avantium Renewable Polymers dit ruimschoots compenseert. Dit belang is goed voor 132,5 miljoen euro. ING ging er vooraf vanuit dat Avantium het belang zou afbouwen tot 50 procent. Mochten de aandeelhouders instemmen met het emissievoorstel, dan verwacht ING een 7 procent hogere koers. Het bedrijf maakte eerder bekend over te gaan tot de bouw van de fabriek in Groningen, waar de financiering mee samenhangt. ING hanteert voor het aandeel Avantium een koopadvies met een koersdoel van 13,44 euro. Het aandeel Avantium noteerde vrijdag 21,4 procent hoger op 4,35 euro. Bron: ABM Financial News

