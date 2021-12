'Accell presteert boven verwachting' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell heeft in het afgelopen jaar boven verwachting gepresteerd. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. Ondanks de problemen in de aanvoerketen, blijft de vraag zeer sterk, aldus Claassen. Als gevolg kon Accell een goede omzet boeken, terwijl de operationele marge hoger uitkwam dan de doelstelling van 8 procent. Ook de opmerkingen van de fietsenfabrikant over 2022 stemmen positief, ondanks een hoger werkkapitaal op korte termijn, aldus de analist. De omzet tot en met november zijn conform de verwachtingen voor heel 2021, maar de EBIT van 107 miljoen euro kwam hoger uit dan de 102 miljoen euro waar Degroof Petercam op mikt. Ervan uitgaande dat er in december nog wat bijkomt, kan het EBIT resultaat in heel 2021 meer dan 110 miljoen euro zijn. Degroof verwacht dan ook de ramingen voor de EBIT dit jaar met circa 10 procent te verhogen. Claassen is ook te spreken over de aflossing van de GO-C-lening, waardoor Accell weer dividend kan uitkeren. Degroof houdt zelf rekening met een dividend van 1 euro per aandeel, maar dat lijkt op basis van uitspraken van Accell wat aan de hoge kant, zo stelde hij. Degroof Petercam heeft het advies en koersdoel voor Accell onder herziening genomen. Eerder hanteerde Claassen nog een Houden advies bij een koersdoel van 47,00 euro. Het aandeel Accell schoot vrijdag 13,0 procent omhoog tot 40,35 euro. Bron: ABM Financial News

