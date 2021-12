Beursblik: Credit Suisse zet IMCD op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het advies voor IMCD verlaagd van Neutraal naar Underperform en het koersdoel van 175,00 naar 170,00 euro. Analist Andy Grobler verhoogde zijn winsttaxaties voor 2022 en 2023 nog wel licht met circa 3 procent, vanwege recente overnames en wisselkoerseffecten. IMCD noteert ten opzichte van sectorgenoten tegen een premie van 45 procent op basis van koers/winstverhoudingen. Dat is te gek, vindt Grobler. "We prefereren andere groeiers." Het aandeel IMCD daalt vrijdag 4,1 procent naar 199,55 euro. Bron: ABM Financial News

