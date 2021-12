'Ongebruikelijke wisseling van de wacht bij Vopak' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak vervangt in korte tijd zowel de CEO als de CFO en dat is vrij ongebruikelijk. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag. Vopak heeft Michiel Gilsing voorgedragen als nieuwe financieel directeur, als opvolger van Gerard Paulides, zo werd vanochtend bekend. In oktober presenteerde Vopak ook al een nieuwe CEO. "In korte tijd vinden er veel veranderingen plaats in het bestuur en het is vrij ongebruikelijk dat de CFO én de CEO worden vervangen in 2022", aldus Mulder. Het bestuur bestaat nu uit mannen die al lange tijd bij Vopak werken, waardoor beleggers zich volgens Mulder zullen afvragen wat er gaat veranderen binnen het bedrijf. Desondanks gelooft de analist in de strategie van Vopak. Mogelijk kan het bedrijf wat meer vaart maken, maar dit is volgens Mulder makkelijker gezegd dan gedaan. ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 51,00 euro. Bron: ABM Financial News

