AEX lager van start gegaan, maar Accell demarreert Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 786,40 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerden alleen ArcelorMittal en Unilever nipt hoger. IMCD, Besi en Just Eat Takeaway waren de grootste dalers met ongeveer 2 procent koersverlies. In de AMX bleef Inpost in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Poolse kluisjesbedrijf verloor 2 procent aan beurswaarde. Eurocommercial Properties won een half procent. Het vastgoedfonds zag de verkoop in de winkels van zijn huurders in oktober sterk herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Daarnaast verkocht het vastgoedfonds een Frans winkelcentrum aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro. In de AScX overlegde fietsenfabrikant Accell overtuigende groeicijfers en het aandeel won maar liefst 11,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.