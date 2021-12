AEX opent waarschijnlijk lager in afwachting van Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van een half procent.

Vermoedelijk zal de handel vandaag terughoudend zijn totdat om half drie de Amerikaanse inflatie voor november wordt vrijgegeven. Gerekend wordt op een inflatie van maar liefst 6,7 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 4,9 procent. In oktober stegen de Amerikaanse consumentenprijzen nog met 6,2 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,6 procent.

De historisch hoge inflatie voert de druk op voor de Federal Reserve om versneld het obligatie-opkoopprogramma terug te draaien en de markt voor te bereiden op meerdere renteverhogingen. De ongekende monetaire financiering, waardoor de geldhoeveelheid flink is verruimd, wordt als belangrijkste aanjager beschouwd van de steile opmars van de aandelenmarkten sinds de bodem in maart 2020, neergezet tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.

Indien de voorspelling van een inflatie op jaarbasis in november van 6,7 procent uitkomt, zal sprake zijn van de hoogste inflatie sinds juni 1982. Toen was de rente echter meer dan 14 procent. Nu beweegt de rente rond het nulpunt. Onder meer hypotheken werden begin jaren tachtig onbetaalbaar en de economie koelde flink af, waardoor de inflatie in de daaropvolgende jaren onder controle werd gebracht.

Cruciaal verschil met nu is dat de centrale banken verwachten dat de huidige inflatie van voorbijgaande aard is. De geldontwaarding zou vooral het gevolg zijn van verstoringen in de aanvoerketen, die de komende kwartalen opgelost zullen worden.

Volgende week komen de beleidsmakers van de Federal Reserve bijeen om te vergaderen en woensdag wordt het rentebesluit bekend gemaakt.

“Iedereen weet dat de inflatie heel hoog zal zijn, maar ik denk dat indien de consensusverwachting wordt overtroffen, vooral de kerninflatie, dat dit de Fed zal uitdagen om niet alleen de afbouw te versnellen, waar iedereen al rekening mee houdt, maar ook om te overwegen om de rente al begin volgend jaar te verhogen”, zei obligatiestrateeg Tom Graf van Brown Advisory in een vooruitblik op de vergadering van de Fed.

Donderdag deed het Damrak in aanloop naar de belangrijke inflatiecijfers en na forse stijgingen eerder deze week nog een stap terug. De AEX index daalde 0,7 procent naar 791,91 punten.

Op Wall Street werden donderdagavond vooral techaandelen van de hand gedaan. Die sector wordt volgens beleggers het hardst geraakt door stijgende rentes. Techbeurs Nasdaq daalde 1,7 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist vrijwel vlak sloot.

Ook in Azië is het vanochtend voorzichtigheid troef. Tokio koerst ongeveer 1 procent lager, terwijl de Chinese beurzen en Sydney grofweg een half procent prijsgeven.

Ook de Amerikaanse olie-future doet met een daling van een half procent een stapje terug. Donderdagavond daalde de olie-future in New York al 2 procent naar 70,94 dollar per vat.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Accell Group heeft in het afgelopen jaar tot en met november een flinke winstgroei gerealiseerd. "Al met al liggen we goed op schema om onze doelstellingen voor 2022 te behalen", aldus CEO Ton Anbeek. Mede dankzij de sterke resultaten wil Accell een GO-C-lening deze maand aflossen. Daarna zou Accell ook weer dividend mogen uitkeren.



Eurocommercial Properties zag de verkoop in de winkels van zijn huurders in oktober sterk herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Daarnaast verkocht het vastgoedfonds een Frans winkelcentrum aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro. Daarmee is de verkoopprijs gelijk aan de waardering die het vastgoedfonds in de boeken heeft staan.

Vopak droeg Michiel Gilsing voor als nieuwe financieel directeur, als opvolger van Gerard Paulides. Gilsing is sinds 2004 bij de onderneming en nam zowel nationaal als internationaal diverse rollen op zich. Recent presenteerde Vopak ook al een nieuwe CEO.

Lucas Bols haalde met succes 29 miljoen euro op. Er werden krap 2,5 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven voor 11,58 euro per stuk. Dit was de slotkoers van donderdag.

Avantium nam de definitieve investeringsbeslissing om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Het concern ondertekende daartoe recent een term sheet van 90 miljoen euro voor schuldfinanciering.

Verder is er vrijdag aandacht voor een aandeelhoudersvergadering van Shell. De verhuizing naar Londen wordt in stemming gebracht.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,7 procent bij een slot van 4.667,45 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel vlak op 35.754,69 punten en de Nasdaq verloor 1,7 procent en sloot op 15.517,37 punten.