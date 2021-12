Accell groeit stevig door

(ABM FN-Dow Jones) Accell Group heeft in het afgelopen jaar tot en met november een flinke winstgroei gerealiseerd. Dit maakte de fietsenfabrikant vrijdagochtend bekend.

In de afgelopen elf maanden steeg de EBIT met 32,1 procent tot 107 miljoen euro, goed voor 8,3 procent van de netto-omzet. Ook de omzet steeg op jaarbasis met 4,4 procent tot 1,3 miljard euro, ondanks de verstoringen in de aanvoerketen en de moeilijke vergelijkingsbasis door een sterke tweede helft in 2020. In de afgelopen vijf maanden bedroeg de omzetgroei zelfs 5,8 procent.

Mede dankzij de sterke resultaten wil Accell een GO-C-lening deze maand aflossen. Er staat nog 69 miljoen euro onder deze lening open. Daardoor valt Accell weer binnen de convenanten die voorafgaand aan de coronacrisis zijn bepaald en zodoende vallen er ook enkele restricties weg, onder meer met betrekking tot de uitkering van dividend. Desondanks zegt Accell terughoudend te blijven in het uitkeren van dividend, vanwege de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt en ook om te kunnen blijven investeren in een verdere groei.

"Al met al liggen we goed op schema om onze doelstellingen voor 2022 te behalen", aldus CEO Ton Anbeek.

De onderliggende vraag naar fietsen en onderdelen in Europa bleef volgens het bedrijf sterk in de tweede helft van dit jaar. Wel had Accell last van een tekort aan onderdelen door lockdowns in Azië. In september en oktober startten diverse Aziatische leveranciers de activiteiten echter weer op. De output van eigen fabrieken in de afgelopen maanden noemde Accell stabiel, maar ligt wel hoger dan in de eerste helft van dit jaar.

Vooruitkijkend verwacht Accell een aanhoudende sterke groei. Het orderboek noemde het bedrijf sterk en goed gevuld, maar een tekort aan componenten zorgt wel voor onzekerheid. Accell verwacht dat de EBIT dit jaar het resultaat van 2020 "substantieel" zal overtreffen.