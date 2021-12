Productie Nederlandse industrie blijft hard groeien

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in oktober weer meer geproduceerd dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In oktober steeg de productie met 9,9 procent, terwijl in september sprake was van een plus van 11,6 procent. In augustus ging het om een productiestijging van 9,3 procent.

Ruim 80 procent van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in oktober meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met bijna 57 procent de hoogste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen opnieuw.

In november 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd en bereikte het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.