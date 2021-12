Recordresultaat Broadcom

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft het afgelopen kwartaal en in heel het gebroken boekjaar sterke resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent.

De omzet steeg in het vierde kwartaal van 6,5 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020 naar 7,4 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Broadcom had zelf een omzet van 7,35 miljard dollar voorspeld.

De omzet in het afgelopen kwartaal was de hoogste ooit. Over heel 2021 werd een omzet behaald van 27,5 miljard dollar, een stijging van 15 procent op jaarbasis. Ook de aangepaste EBITDA-marge van 60 procent over heel boekjaar 2021 was een record.

Broadcom boekte in het vierde kwartaal verder een nettowinst van bijna 2 miljard dollar, ofwel 4,45 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,3 miljoen dollar, of 2,93 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2021 werd een nettowinst behaald van 6,7 miljard dollar.

De aangepaste winst bedroeg afgelopen kwartaal 7,81 dollar per aandeel en in heel 2021 28,01 dollar.

Outlook

Voor het huidige kwartaal voorziet Broadcom een omzet van 7,6 miljard dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 61,5 procent.

Verder werd het kwartaaldividend verhoogd met 14 procent naar 4,10 dollar per aandeel. Ook kondigde Broadcom een aandeleninkoopprogramma aan dat kan oplopen tot 10 miljard dollar.

Het aandeel noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs ruim 5 procent hoger.