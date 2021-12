Meer omzet Oracle Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst negatief werd beïnvloed door een geschil met de voormalig CEO. Dat bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. CEO Safra Catz sprak van sterke resultaten en wees erop dat de aangepaste winst de verwachtingen versloeg. De omzet uit clouddiensten steeg op jaarbasis met 6 procent naar 7,6 miljard dollar, terwijl de hardware-verkopen uitkwamen op 767 miljoen dollar. Dat betekende op jaarbasis een daling van 9 procent. De totale omzet kwam in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 november, uit op 10,4 miljard dollar, tegen 9,8 miljard dollar een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 10,2 miljard dollar. Operationeel was sprake van een verlies van 824 miljoen dollar en onder de streep bleef een verlies van 1,2 miljard dollar over. Dit was volgens Oracle te wijten aan de negatieve impact van een verplichte betaling aan voormalig topman Mark Hurd. De aangepaste operationele winst kwam op jaarbasis 6 procent hoger uit op 4,9 miljard dollar en per aandeel op 1,21 dollar. Analisten voorspelden hier 0,84 dollar. Oracle verhoogde verder zijn aandeleninkoopprogramma met 10 miljard dollar en is van plan een kwartaaldividend uit te keren van 0,32 dollar. Het aandeel Oracle steeg 6 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

