Tech onder druk op rood Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De S&P 500 daalde 0,7 procent bij een slot van 4.667,45 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel vlak op 35.754,69 punten en de Nasdaq verloor 1,7 procent en sloot op 15.517,37 punten.

Beleggers blijven worstelen met wat de impact van de omikronvariant zal zijn.

"Er is nog veel dat we niet weten, we wachten op details", zei marktanalist Arun Sai van Pictet Asset Management. Hij zei dat zolang nieuwe beperkingen van tijdelijke aard zijn en het niet de verwachting is dat het economisch herstel volledig zal ontsporen.

In het algemeen zijn beleggers optimistisch, volgens analist Edward Moya van Oanda, en zal de groei in 2022 sterk zijn, waar met name Amerikaanse aandelen van zullen profiteren, voorspelt hij.

Naast de zorgen over de omikronvariant is er ook nog de hoge inflatie en het monetaire beleid van de Federal Reserve. Dat zorgt de rest van het jaar voor volatiliteit, verwacht Moya.

De Fed komt volgende week met zijn rentebesluit en nieuwe dot plot, die laat zien hoeveel renteverhogingen de beleidsmakers in 2022 verwachten.

Wat beleggers zorgen baart, is dat de Fed mogelijk agressiever zal afbouwen dan verwacht, wat aandelenkoersen onder druk kan gaan zetten, aldus Moya.

Ondertussen loopt de rente weer op, wat met name nadelig is voor techaandelen. De tienjaarsrente stond donderdagavond op 1,49 procent. Vrijdag verschijnen belangrijke inflatiecijfers in de VS, die mede bepalend zijn voor het monetaire beleid van de Fed.

Gerekend wordt op een inflatie van 6,7 procent op jaarbasis in november en een kerninflatie van 4,9 procent. In oktober stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 6,2 procent en kwam de kerninflatie uit op 4,6 procent.

Donderdag werd op macro-economisch vlak bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 43.000 tot 184.000 nieuwe aanvragen, terwijl de markt rekende op 211.000 nieuwe aanvragen. Verder stegen de Amerikaanse groothandelsvoorraden in oktober met 2,3 procent.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1294. De olieprijs daalde. Een vat West Texas Intermediate kostte bij de settlement 70,94 dollar en daarmee 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com verloor meer dan een procent, nadat de Italiaanse regering het bedrijf een boete van 1,3 miljard dollar oplegde wegens vermeend misbruik van zijn dominante marktpositie. De Europese Unie doet eveneens onderzoek naar de e-commercegigant in een soortgelijke zaak.

GameStop sloot dik 10 procent lager. De Amerikaanse verkoper van computerspellen is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, ondanks een hogere omzet.

Broker Robinhood daalde meer dan 7 procent. De aandelen van de online broker zijn de laatste tijd gekelderd en hebben deze week zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Het aandeel ging recent nog voor 38 dollar naar de beurs. Woensdag sloot het aandeel op minder dan 24 dollar.



Een booster van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag ook worden toegediend bij Amerikaanse tieners van 16 en 17 jaar, oordeelde de FDA donderdag. Pfizer steeg ruim een procent, terwijl BioNTech meer dan 2,5 procent daalde.

Tyson Foods steeg licht. De voedselproducent wil de komende jaren 1,3 miljard dollar investeren in automatisering en gaat 12 nieuwe fabrieken openen.