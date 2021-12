Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Een vat West Texas Intermediate kostte bij de settlement 70,94 dollar en daarmee 2 procent goedkoper. De vraag naar olie staat onder druk nu nieuwe maatregelen worden genomen vanwege de omikronvariant. In de Verenigde Koninkrijk werden woensdagavond nieuwe maatregelen bekendgemaakt, waaronder het advies om zo veel mogelijk thuis te werken en maskers te dragen. Ook in China en Denemarken wordt de mobiliteit ingeperkt. Hoewel de omikronvariant niet zo vernietigend lijkt voor de vraag naar olie als aanvankelijk gevreesd, kondigen steeds meer landen maatregelen aan om de stijgende besmettingen tegen te gaan, volgens Louise Dickson van Rystad Energy, en dat voedt "de angst dat de mondiale markten negatief zullen worden beïnvloed, met als gevolg daarvan ook een zwak klimaat voor de olieprijzen", aldus de analist. Ondertussen houden de markten ook de Amerikaanse olievoorraden in de gaten. Die daalden afgelopen week licht. De afname van 200.000 vaten lag ruim onder de verwachte daling van 1,2 miljoen vaten. Uit data van de Energy Information Administration bleek ook dat de strategische oliereserves in de VS afgelopen week met 1,7 miljoen zijn gedaald tot 600,9 miljoen. Verder stegen de olievoorraden bij de belangrijke oliehub in Cushing Oklahoma met 2,4 miljoen. Volgende richtpunt voor de oliemarkten zijn Amerikaanse inflatiecijfers die vrijdagmiddag verschijnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.