Rob Schuurman commercieel directeur Nedap

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Rob Schuurman wordt per 1 januari 2022 benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO) van Nedap. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo donderdagavond. "Deze benoeming past in Nedap’s strategie gericht op het vergroten van de commerciële slagkracht van de organisatie", aldus het bedrijf. De raad van commissarissen van Nedap is voornemens om Schuurman aansluitend op de kennisgeving aan de algemene vergadering van 12 april 2022 ook te benoemen tot statutair directeur. Vanaf dat moment zal de statutaire directie van Nedap naast Schuurman bestaan uit CEO Ruben Wegman (CEO) en CFO Daniëlle van der Sluijs (CFO). Verder meldde Nedap donderdag dat Fokko van der Zee, lid van de management board, zijn loopbaan buiten Nedap voort zal zetten. "Dit gecombineerd met de benoeming van de heer Rob Schuurman tot CCO, is aanleiding om de management board per 1 januari 2022 op te heffen", aldus Nedap. Bron: ABM Financial News

