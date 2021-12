Avantium gaat nieuwe fabriek bouwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dit meldde het concern donderdag nabeurs. Het concern ondertekende daartoe recent een term sheet van 90 miljoen euro voor schuldfinanciering. De bouw van de fabriek zal naar verwachting eind 2023 voltooid zijn en wordt naar verwachting in 2024 operationeel. De fabriek krijgt een capaciteit van 5 kiloton per jaar. Het zal 's werelds eerste fabriek worden waar FDCA op

commerciële schaal wordt geproduceerd. De besluit markeert tevens een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van de duurzame kunststof PEF, waarvan FDCA de belangrijkste bouwsteen voor is. Volgens Avantium heeft PEF een potentiële totale eindmarkt van 200 miljard dollar per jaar. Bron: ABM Financial News

