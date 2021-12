Europese beurzen sluiten licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent op 476,99 punten. De Duitse DAX verloor 0,3 procent tot 15.639,26 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,1 procent lager op 7.008,23 punten en de Britse FTSE 100 leverde 0,2 procent in bij een slot van 7.321,26 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag terughoudendheid onder beleggers. "Het risico van strengere maatregelen vanwege de omikronvariant tempert de risicobereidheid".

In het Verenigde Koninkrijk werden woensdagavond nieuwe maatregelen bekendgemaakt, waaronder het advies om zo veel mogelijk thuis te werken en maskers te dragen. Ook in China en Denemarken wordt de mobiliteit ingeperkt.

Hewson denkt ook dat de markten wat afwachtend handelden omdat vrijdag belangrijke inflatiecijfers uit de VS verschijnen. Ook Duitsland publiceert vrijdag de ontwikkeling van zijn consumentenprijzen.

De Duitse export kwam over oktober met een plus van 4,1 procent op maandbasis hoger uit dan de verwachte stijging met 1,1 procent, zo bleek donderdagochtend. Verder was de Europese macro-agenda donderdag leeg.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1282. De WTI-olieprijs daalde ruim een half procent tot 71,85 dollar.



Bedrijfsnieuws

Aandelen UniCredit stegen donderdag bijna 11 procent. Als onderdeel van een nieuwe strategie wil de Italiaanse bank tot en met 2024 16 miljard euro laten terugvloeien naar aandeelhouders via dividenduitkeringen en inkoopprogramma's. Dat was een positieve verrassing ten opzichte van wat analisten hadden verwacht. Daarnaast laat UniCredit de deur open om meer kapitaal terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.

L'Oreal heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Youth to the People, een Amerikaanse producent van huidverzorgingsproducten. L'Oreal steeg licht.

In Parijs was Veolia de grootste stijger, met een plus van 2,2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield sloot in de CAC 40 de rij met een verlies van 2,8 procent.

In Frankfurt steeg HelloFresh het meest, met een winst van 2,6 procent, terwijl sectorgenoot Delivery Hero 2,0 procent daalde. Hekkensluiter in de DAX was Deutsche Bank, dat 3,4 procent daalde.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot lager.