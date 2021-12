Consument weet winkels Eurocommercial weer te vinden

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft de verkoop in de winkels van zijn huurders ook in oktober sterk zien herstellen, net als in het derde kwartaal het geval was. Dit maakte het vastgoedfonds donderdagavond bekend.

In het derde kwartaal stegen de detailverkopen met 6,5 procent op jaarbasis. En daarmee lagen de verkopen ook 1,5 procent boven die in het derde kwartaal van 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis.

In oktober lagen de verkopen volgens Eurocommercial zelfs 13,6 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, en 6 procent hoger dan in oktober 2019. In alle landen was sprake van een verbetering ten opzichte van 2019, met uitzondering van België, waar de verkopen 1 procent lager uitvielen.

Ook het aantal bezoekers lag in oktober 6,4 procent hoger dan in 2020, "en slechts 11 procent onder die in oktober 2019".

Ondanks dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen periode weer hard oploopt, zijn alle winkelcentra van Eurocommercial vooralsnog open. Maar het vastgoedfonds zegt de vinger aan de pols te houden en de situatie nauwlettend te monitoren.

Desinvestering

Donderdagavond meldde Eurocommercial ook de verkoop van een Frans winkelcentrum aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro.