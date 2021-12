Eurocommercial verkoopt Frans winkelcentrum Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft een Frans winkelcentrum verkocht aan TwentyTwo Real Estate voor 80 miljoen euro. Daarmee is de verkoopprijs gelijk aan de waardering die het vastgoedfonds in de boeken heeft staan. De verkoop betreft het winkelcentrum in Chasse Sud, tussen Lyon en Vienne. Huurders in het winkelcentrum zijn onder meer Decathlon, Boulanger, C&A en Bricomarché. De verkoop maakt deel uit van het desinvesteringsprogramma dat Eurocommercial vorig jaar aankondigde. Er lopen momenteel onderhandelingen over de verkoop van andere bezittingen en het vastgoedfonds denkt die voor het jaareinde te kunnen afronden. De verkoopopbrengst van het Franse winkelcentrum zal Eurocommercial gebruiken voor de aankoop van het belang van 50 procent van partner AXA in het Franse Shopping Etrembières voor 45 miljoen euro. De rest gebruikt Eurocommercial voor het verstevigen van de balans. Bron: ABM Financial News

