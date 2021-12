AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,7 procent tot 791,91 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,3 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,8 procent.

Onzekerheid over de omikronvariant van het coronavirus domineerde opnieuw het sentiment, onder andere vanwege de angst voor nieuwe lockdowns, wat de economische groei mogelijk zal drukken. De Britse premier Boris Johnson kondigde woensdag laat strengere beperkingen aan om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Hij drong er bij mensen op aan vanuit huis te werken en hij verplichtte Covid-19-passen voor toegang tot nachtclubs en grote evenementen.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International beaamde voor de camera dat alles momenteel wordt beheerst door de omikronvariant van het coronavirus. "Beleggers worden nerveus, dus we zien wat twijfel in de markt. Ik vrees dat we de 850 punten dit jaar niet gaan halen. "Ga er vanuit dat de beurs het mooiste voor dit jaar heeft gehad en houdt rekening met een eventuele daling in de komende drie maanden", zei hij.

Klik hier voor: daling AEX dreigt

Investmentmanager Simon Wiersma van ING wees op de woensdag ingezette stijging van de Duitse 10-jaarsrente, die donderdag doorzette. "Blijkbaar hebben obligatiebeleggers vertrouwen dat de vaccins werken tegen nieuwe coronavarianten en zien zij weinig gevaar voor de economische groei", zei hij. "Dat maakt ze ook wat nerveuzer voor het verwachte minder stimulerende beleid van centrale banken. Volgende week weten we wat de Amerikaanse en Europese centrale bank van plan zijn. Obligatiebeleggers anticiperen op het terugschroeven van de obligatie-opkoopprogramma's. Dat is ook wat wij verwachten", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de Duitse export in oktober met een stijging van 4,1 procent op maandbasis sterker is gestegen dan verwacht. De import steeg met 5,0 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 43.000 tot 184.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 211.000 aanvragen. Met 184.000 aanvragen staat de teller op het laagste punt sinds 6 september 1969, toen er 182.000 aanvragen werden gemeld.

Tevens werd bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in oktober op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 2,3 procent en 14,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1282. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1340 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1342 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,9 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten acht van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Wolters Kluwer met een winst van 1,0 procent, gevolgd door Heineken en Unilever met winsten tot 0,8 procent. Just Eat Takeaway was met een verlies van 3,1 procent de sterkste daler. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 2,8 procent.

In de AMX was Fagron de enige stijger met een winst van 0,4 procent. Inpost daalde maar liefst 8,1 procent en was daarmee de grootste verliezer. Air France-KLM daalde 2,1 procent.

ABN AMRO, dat zijn hoofdkantoor verkocht voor 750 miljoen euro, verloor 0,7 procent.

In de AScX ging TomTom aan kop. Het aandeel steeg 1,3 procent. ForFarmers bungelde onderaan en verloor 3,6 procent.

Het aandeel Stern steeg 22,3 procent, nadat het autobedrijf meldde Stern Facilitair te willen verkopen aan Hedin Mobility voor 103 miljoen euro. Als dit lukt, dan keert Stern een dividend uit van maximaal 14,75 euro per aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.692,24 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.