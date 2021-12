Video: daling AEX dreigt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat de 850 punten dit jaar niet meer halen. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News. De vermogensbeheerder laat daarmee zijn eerder afgegeven prognose voor de AEX voor dit jaar varen. "Alles wordt momenteel beheerst door de omikronvariant van het coronavirus", zei hij. "De reissector valt weer stil, beleggers worden nerveus, dus we zien wat twijfel in de markt. Ik vrees dat we de 850 punten dit jaar niet gaan halen." Daarnaast geeft hij tips hoe je te beschermen tegen een eventuele daling. "Ga er vanuit dat de beurs het mooiste voor dit jaar heeft gehad en houdt rekening met een eventuele daling in de komende drie maanden." Klik hier voor: daling AEX dreigt Bron: ABM Financial News

