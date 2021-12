Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het rood. Beleggers blijven worstelen met wat de impact van de omikron-variant zal zijn. "Er is nog veel dat we niet weten, we wachten op details", zei marktanalist Arun Sai van Pictet Asset Management. Hij zei dat zolang nieuwe beperkingen tijdelijk van aard zijn, het niet de verwachting is dat het economisch herstel volledig zal ontsporen. Woensdag sloot de Amerikaanse beurs nog voor de derde opeenvolgende dag hoger. Pfizer en BioNTech meldden woensdag dat eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat hun coronavaccin de omikron-variant neutraliseert na drie doses. Ook profiteert de markt nog altijd van het sterke cijferseizoen dat net achter de rug is. "De winsten waren over het algemeen sterk. Het is echt een positieve onderliggende motor voor de aandelenmarkten", vindt marktanalist Kiran Ganesh van USB Global Wealth Management. Voorbeurs werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gedaald met 43.000 tot 184.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 211.000 aanvragen. Met 184.000 aanvragen staat de teller op het laagste punt sinds 6 september 1969, toen er 182.000 aanvragen werden gemeld. Later op de dag volgen nog de groothandelsvoorraden in oktober. De euro/dollar noteerde op 1,1322. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1340 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1342 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,0 procent lager. Bedrijfsnieuws Amazon.com verloor voorbeurs 0,3 procent, nadat de Italiaanse regering het bedrijf een boete van 1,3 miljard dollar oplegde wegens vermeend misbruik van zijn dominante marktpositie. De Europese Unie doet eveneens onderzoek naar de e-commercegigant in een soortgelijke zaak. GameStop noteerde voorbeurs 5,0 procent lager. De Amerikaanse verkoper van computerspellen is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, ondanks een hogere omzet. Broker Robinhood verloor voorbeurs 1,2 procent. De aandelen van de onlinebroker zijn de laatste tijd gekelderd en hebben deze week zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Het aandeel ging recent nog voor 38 dollar naar de beurs. Woensdag sloot het aandeel op minder dan 24 dollar.



Oracle, Costco en Broadcom publiceren nabeurs kwartaalcijfers. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.701,21 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 35.754,75 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 15.786,99 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.