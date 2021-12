Amazon krijgt boete van ruim 1,1 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse mededingingstoezichthouder AGCM heeft Amazon.com een boete van 1,13 miljard euro opgelegd, omdat de Amerikaanse e-commercegigant misbruik heeft gemaakt van zijn dominante marktpositie. Dit meldde de toezichthouder donderdag. Volgens de toezichthouder gaf Amazon in Italië onder andere de voorkeur aan verkopers op zijn platform die ook gebruikmaakten van de logistieke diensten van het bedrijf, zoals opslag- en bezorgdiensten, door ze eerder als de standaardoptie, ofwel ‘Buy Box’, te laten verschijnen wanneer consumenten klikten om een product te kopen. De boete van 1,13 miljard euro lijkt een opmaat naar meer boetes. In verschillende Europese landen wordt de werkwijze van Amazon onderzocht. En ook Brussel heeft het vizier op Amazon gericht. Amazon sprak van een "ongerechtvaardigde en onevenredige" maatregel. Het bedrijf zei in beroep te zullen gaan tegen de boete. Bron: ABM Financial News

