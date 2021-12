Europese beurzen vlak tot licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vlak tot licht lager in afwachting van nieuwe macro-economische data en ontwikkelingen rondom het coronavirus en dan met name de omikronvariant.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 477,40 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,3 procent naar 15.643,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd met een stand van 7.017,49 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,1 procent naar 7.332,99 punten.

Met betrekking tot de omikronvariant meldden Pfizer en BioNTech woensdag in een update dat een derde boosterinjectie een goede bescherming lijkt te bieden.

De Duitse export kwam over oktober met een plus van 4,1 procent op maandbasis hoger uit dan de verwachte stijging met 1,1 procent, zo bleek donderdagochtend. Daarmee is de Europese macro-agenda ook leeg.

Vanmiddag let de markt op de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Economen rekenen op 211.000 aanvragen, tegen 222.000 een week eerder.



Olie noteerde donderdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 72,15 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 75,47 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1314. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1318 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1354 op de borden.



Bedrijfsnieuws

L’Oréal heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Youth to the People, een Amerikaanse producent van huidverzorgingsproducten. De koers van het aandeel L’Oréal noteerde 1,4 procent hoger.

In Parijs was de koers van het aandeel Capgemini de sterkste stijger met een plus van 1,8 procent. Het aandeel Alstom verloor 2,7 procent in koers en voerde daarmee de lijst van koersdalingen aan.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel E.ON het meest, met een plus van 1,4 procent. Van de veertig hoofdaandelen noteerden er dertig onder hun slotnoteringen van woensdag. Het aandeel Deutsche Bank was met een koersverlies van 2,4 procent de grootste daler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.701,21 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 35.754,75 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 15.786,99 punten.