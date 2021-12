Valuta: euro weer boven 1,13 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer boven de 1,13 dollar, maar in aanloop naar de Amerikaanse banen- en inflatiedata van deze week lijkt de Amerikaanse munt weer wat terrein terug te pakken.

"De markt is zeker niet risico-avers", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutahandelaar Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Als de wekelijkse steunaanvragen van vanmiddag en de consumentenprijzen over november, die morgen verschijnen, duiden op een verder oplopende spanning in de Amerikaanse arbeids- markt en consumentenmarkt, dan voedt dat de verwachting dat de Federal Reserve volgende week woensdag bij het rentebesluit gas geeft met de taperplannen. Dat zal de dollar wind in de zeilen geven", aldus Van der Meer.

De handelaar van Ebury ziet volgende week als cruciaal voor de valutamarkt, omdat dan ook de Europese Centrale Bank op donderdag met een rentebesluit naar buiten komt. "De vraag is nu of de ECB zo mild gestemd blijft, of dat de bank vooral voor de korte termijn nog vasthoudt aan de stimuleringsmaatregelen, maar in een later stadium de Fed volgt in zijn afbouw, omdat de prijsstijgingen daar nu eenmaal om vragen", aldus Van der Meer.

Voor de wekelijkse steunaanvragen wordt vandaag een aantal van 211.000 verwacht tegen 222.000 een week eerder.



Verder volgen in de Verenigde Staten nog de groothandelsvoorraden over oktober.

De Duitse export kwam over oktober met een plus van 4,1 procent op maandbasis hoger uit dan de verwachte stijging met 1,1 procent.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1320 dollar na een tussentijdse piek op 1,1355 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag vlak op 1,3207 dollar.