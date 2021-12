Beursblik: langverwachte deal Stern eindelijk rond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern heeft eindelijk een langverwachte deal met Hedin weten te sluiten. Dit stelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam donderdag. Voorbeurs meldde Stern in onderhandeling te zijn met Hedin Mobility over de verkoop van Stern Facilitair. De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal 103 miljoen euro. De door Hedin Mobility Group te betalen contante vergoeding bedraagt 83 miljoen euro. Stern zal vervolgens een buitengewoon dividend uitkeren van maximaal 14,75 euro per aandeel. Na de voorgenomen transactie en de uitkering van een buitengewoon dividend is Stern schuldenvrij. Vervolgens zal Stern de strategische opties onderzoeken voor het Bovemij-belang, dat niet in de deal met Hedin is inbegrepen. De boekwaarde van dit belang bedraagt volgens Stern 19,3 miljoen euro op basis van de laatste officiële waardering van Bovemij. Stern is echter van mening dat de huidige marktwaarde van het belang in Bovemij aanzienlijk hoger ligt. "Samen met de verkoop van het belang in Bovenmij, rekenen wij op een totale opbrengst van ongeveer 18 euro per aandeel. Kortom we verhogen ons koersdoel naar 18 euro en herhalen ons Houden advies", aldus Kippers. Het aandeel Stern steeg donderdag 22,3 procent naar 16,70 euro. Bron: ABM Financial News

