Beursupdate: Amsterdamse beurs maakt pas op de plaats

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse aandelenmarkten bleven donderdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent lager op 795,80 punten. "Onzekerheid over de omikronvariant van het coronavrisus blijft de markten domineren en de laatste berichten zijn wat tegenstrijdig", aldus analisten van SEB. "De Wereldgezondheidsorganisatie zei gisteren dat omikron het vervolg van de gehele pandemie kan veranderen en wees op signalen dat de virusvariant significant besmettelijker is dan voorgaande varianten, maar wel tot mildere klachten leidt", aldus SEB. Verder is het de vraag of de huidige vaccins effectief zijn tegen de nieuwe variant. "De markt kreeg gisteren ook een update van Pfizer en BioNTech dat een derde boosterinjectie een goede bescherming lijkt te bieden", zo stelde SEB. Strateeg David Kelly van JPMorgan Funds stelde dat beleggers een "zeer, zeer goed jaar" achter de rug hebben. "Het zal een uitdaging worden om de recente koersopleving vast te houden in aanloop naar de vergadering van de Federal Reserve volgende week", aldus Kelly. Fed-voorzitter Jerome Powell liet eerder doorschemeren dat hij minstens één renteverhoging in de eerste helft van 2022 niet uitsluit. Kelly verwacht dat de Fed een meer "havikachtige" houding aan zal nemen in het licht van de recente sterke macrocijfers. De strateeg voorziet dan ook drie renteverhogingen volgend jaar en adviseert beleggers vooral Europese en Japanse aandelen aan te houden naast Amerikaanse waardeaandelen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1321. De olieprijzen noteerden donderdagochtend tot 0,3 procent lager. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse export in oktober harder is gestegen dan verwacht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen IMCD en Heineken circa 1,0 procent. Just Eat Takeaway.com daalde met 2,3 procent en ArcelorMittal met 1,7 procent. In de AMX won Basic-Fit 0,3 procent. ABN AMRO, dat zijn hoofdkantoor verkocht voor 750 miljoen euro, verloor 0,7 procent. Inpost verloor 3,3 procent. In de AScX won Pharming 2,5 procent. Het aandeel Stern steeg 23,1 procent, nadat het autobedrijf meldde Stern Facilitair te willen verkopen aan Hedin Mobility voor 103 miljoen euro. Als dit lukt, dan keert Stern een dividend uit van maximaal 14,75 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

