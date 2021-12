'Belgische aanbesteding onderstreept toegenomen concurrentie voor Fastned' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Een grootschalige aanbesteding in België heeft Fastned niet opgeleverd waarop het vermoedelijk hoopte en is een signaal dat de concurrentie toeneemt. Dit stelt analist Marc Hesselink van ING donderdag. De Vlaamse autoriteiten hebben 49 locaties aangeboden, waarvan er 24 gingen naar de benzinepomphouders die al actief waren op die locaties. Nog eens 13 gingen er naar Allego en Fastned kreeg slechts 2 locaties toebedeeld. "We gaan ervan uit dat Fastned graag meer locaties had willen winnen en in het verleden was het bedrijf ook succesvoller, toen het alle of de meeste van de aanbestede locaties won", aldus Hesselink. De analist concludeert op basis van de uitkomsten van aanbesteding dat de concurrentie voor nieuwe locaties toeneemt, zowel van directe concurrenten als van benzinepomphouders. "Dat is een belangrijk gegeven", vindt Hesselink, wijzend op de grote aanbestedingen die in Duitsland en Frankrijk op handen zijn. In Frankrijk gaat het om 360 locaties en in Duitsland zelfs om 1.100. De eerste toekenningen zullen nog voor het jaareinde plaatsvinden. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 60,00 euro. Donderdag handelde het aandeel een procent lager op 50,60 euro. Bron: ABM Financial News

